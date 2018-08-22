Эстония и Латвия продолжают желать компенсаций от России за «оккупацию»

Таллин, , 02:15 — REGNUM Эстония и Латвия собираются добиться от России компенсационных выплат за так называемую «советскую оккупацию», сообщает официальный сайт эстонского минюста.

В заявлении говорится, что оба государства Прибалтики собираются «осмыслить историческое наследие» Эстонии и Латвии, а также увековечить память о так называемой «советской оккупации». К тому же, страны собираются подать коллективный иск против России для «возмещения ущерба».

Напомним, «угрозы» требования компенсаций от Москвы со стороны прибалтийских стран звучат не впервые. Начало положено Вильнюсом: в 2000 году литовский сейм принял закон, обязывающий правительство Литвы добиваться от России «компенсации ущерба за советскую оккупацию».

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