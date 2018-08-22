В Идлибе боевики задержали более 500 сторонников диалога с Дамаском

Москва, , 02:00 — REGNUM Боевики радикальных группировок в сирийской провинции Идлиб продолжают задерживать сторонников политического диалога с Дамаском, сообщает пресс-служба Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Сообщается, что за последние две недели террористы задержали более 500 человек, которых увезли в неизвестном направлении. Дальнейшая их судьба неизвестна. При этом ряд бандформирований открыто заявляет о подготовке к наступлению против войск САР и об отказе от любого диалога с властями Дамаска.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Центр по примирению враждующих сторон в САР заявлял о неоднократных нарушениях режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. Тогда за сутки боевики обстреляли десять населенных пунктов провинции Латакия, пять районов Алеппо и позиции правительственных войск в провинции Хама.

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