Москва призвала Косово не допускать насилия и вандализма

Сочи, Краснодарский край, , 01:56 — REGNUM Насилие в отношении сербов недопустимо со стороны Косово, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Констатируя саботирование Приштиной договоренностей международного уровня, Лавров сказал:

«Также призываем Силы для Косово (СДК) и Миссию ЕС в области верховенства закона в Косово (МОВЗ) не допускать проявления насилия и вандализма в Косово, в том числе в отношении сербов и религиозных объектов».

Российский министр добавил, что на Балканах — и так считают и в Белграде и в Москве — недопустимы инциденты, «которые будут передвигать сюда разделительные линии, и которые здесь будут продолжать политику по принципу «свой — чужой», «с нами или против нас».

По его словам, и Москва и Белград считают важным для мира на Балканах «равноправное общеевропейское сотрудничество». Российская сторона намерена действовать в этом русле на международных площадках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров во время встречи с сербским коллегой Ивицей Дучичем в Сочи заявил, что Европейский союз должен осознать свою ответственность за нарушение властями в Косово международных договоренностей.

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