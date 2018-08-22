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Присяжные признали Манафорта виновным

Политика

По восьми пунктам обвинения из восемнадцати

Вашингтон, 22 августа 2018, 01:34 — REGNUM  Федеральное жюри присяжных признало Пола Манафорта, экс-главу избирательного штаба Дональда Трампа, виновным по восьми пунктам обвинения, сообщает Bloomberg.

Присяжные признали виновным Манафорта по пяти эпизодам ухода от уплаты налогов, одному эпизоду по подаче ложных финансовых отчетов в правительство и двум случаям финансовых махинаций с банками.

По остальным десяти пунктам присяжные не смогли вынести вердикт. Это обвинения в подаче ложных сведений о доходах и наличии счетов в офшорах.

Издание отмечает, что после вынесения вердикта Манафорт был очень ошеломлен решением суда присяжных. Его еще ждет очередное судебное заседание 17 сентября.

Напомним, бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в уклонении от уплаты налогов и пренебрежении американским законодательством. В числе обвинений содержится также создание схемы по уходу от уплаты налогов на сумму более $15 млн, которые были выведены в офшорные счета.

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