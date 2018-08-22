Киев сообщил судовладельцу очередную причину задержания танкера в Херсоне

Москва, , 00:36 — REGNUM Украинские власти назвали владельцу танкера «Механик Погодин» — компании «В.Ф. Танкер» — формальную причину удержания судна в порту города Херсон — претензии к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство судна в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба компании-судовладельца.

Сообщается, что на самом деле с момента спуска на воду судно «Механик Погодин» находится на балансе судовладельца, который в санкционные списки не входит. Также компания-судовладелец подчеркнула, что переоформила остатки финансирования на себя для снятия формальных причин.

«Стоит обратить внимание, что такой формальный подход со стороны портовых властей затрагивает интересы грузовладельца, заказчика перевозки, экипажа судна, судовладельца и никак не затрагивает интересы компании «ВЭБ-Лизинг», профинансировавшей строительство судна в 2011 году», — говорится в сообщении.

Напомним, танкер «Механик Погодин» оказался заблокирован в херсонском порту 10 августа. Экипаж судна состоит из 12 человек, которые являются гражданами России. Сообщается, что судно было задержано из-за присутствия его владельца в санкционных списках Украины.

При этом судно полностью готово к отплытию, 17 августа экипаж снова подал заявку на отход, однако портовые власти проигнорировали ее.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли попасть на борт заблокированного в порту Херсона танкер «Механик Погодин». Сообщается, что вход им заблокировал мужчина, который представился сотрудником СБУ.

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