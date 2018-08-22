Пиар, показуха... госизмена. Прокуратура Украины займется Петром Порошенко

Киев, , 01:02 — REGNUM Расследовать преступления украинского руководства во время войны в Донбассе обязал генпрокуратуру Украины Печерский райсуд Киева, сообщил депутат Верховной рады Виталий Куприй в Facebook.

«14 августа суд постановил определение, которым обязал Генеральную прокуратуру расследовать преступления президента [Украины Петра] Порошенко, начальника генштаба [Виктора] Муженко, экс-министра обороны [Украины Валерия] Гелетея, экс — командующего сектора «Д» генерал — лейтенанта Литвина и главного военного прокурора [Анатолия] Матиоса, предусмотренных рядом статей УК Украины, в том числе по госизмене», — написал Куприй.

Украинский депутат пояснил, что расследование касается эпизодов в Иловайске и в Дебальцево, где представители командного состава ВСУ проявили себя как дезертиры и непрофессионалы.

«Виновные лица также должны ответить за военный парад августа 2014 года, когда так необходимая солдатам техника не спасала жизнь героям, а использовалась для пиара и показухи», — заявил Куприй.

Напомним, в дебальцевскм котле (январь — февраль 2015 года) по данным ДНР, погибли тысячи украинских военных, Украина не признает этих цифр. Порошенко вообще заявлял о том, что потери украинских военных в этих боях исчисляются десятками.

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