Экс-президент Армении Кочарян стал медиамагнатом: СМИ

Ереван, , 21:53 — REGNUM Обвиняемый в насильственном свержении конституционного строя экс-президент Армении Роберт Кочарян стал медиамагнатом. Об этом пишут как армянские СМИ, так и «осведомленные» пользователи социальных сетей.

Так, согласно этим данным, Кочарян купил телекомпании «Арарат», «Армньюз», информационные сайты Blognews. am, News. am, Panorama.am.

«Однозначно, Кочаряну выгодно иметь средства массовой информации с большой аудиторией, через которые он попытается сформировать общественное мнение. Желание завладеть средствами массовой информации Кочарян изъявил тогда, когда был арестован по делу «1 марта». То есть Кочарян, пытающийся представить себя «политзаключенным», решил потратить свои миллиарды на дискредитацию властей», — пишет по этому поводу газета «Айкакан жаманак».

На днях сайт civilnet. am опубликовал данные регистра юридических лиц Армении, согласно которым с 10 августа 2018 года телекомпания «Арарат» перешла одному из прокочаряновских бизнесменов. Речь идет он Армене Тавадяне. В прошлом владельцами телекомпании были депутат от Республиканской партии Армении Арман Саакян с 67 процентами акций и Александр Ароян с 33 процентами акций. С 10 августа владельцем 100 процентов акций стал Тавадян.

Что касается «Армньюз», то, как сообщили газете в Национальной комиссии телевидения и радио, в этой телекомпании акционеры не изменились. Собственником 100 процентов акций считается Армен Погосян.

Генеральный продюсер телекомпании, однако, опроверг информацию о продаже телекомпании, заявив, что они готовятся к новому сезону.

С Робертом Кочаряном связывается также Второй армянский телеканал и сайт Yerevan.today. Акции телеканала с 2003 года принадлежат Наталье Мартиросян и Самвелу Майрапетяну — по 50 процентов каждому. В НКТР сообщили, что исполнительным директором является Майрапетян.

Майрапетян считается человеком из ближайшего круга Кочаряна. Во времена его правления Майрапетян выигрывал тендеры на застройки в центре Еревана. В столице даже есть здания, которые известны под именем «здание Майрапетяна». В этих зданиях проживают некоторые бывшие чиновники, которые занимали высокие посты при Кочаряне.

Что касается сайта News. am, то главный редактор Арменика Кивирян предложила газете «Айкакан жаманак» перезвонить через час, однако на последующие звонки так и не ответила. Согласно сайту госрегистра, собственником News. am является Арменика Кивирян. После того как стали распространятся слухи о том, что сайт купил Кочарян, с него ушли несколько ведущих журналистов.

Сайт Blognews. am входит в состав холдинга PanArmenian, принадлежащего Микаелу Минасяну — зятю экс-президента Армении Сержа Саргсяна, однако после предъявления Кочаряну обвинения сайт вышел из состава холдинга, а вскоре после этого появились сведения о том, что он куплен Кочаряном. Согласно сайту госрегистра, единоличным владельцем этого сайта является Карен Антинян.

Сайт Panorama. am, прежде чем быть связанным с именем Кочаряна, принадлежал руководителю аппарата парламента Армении Аре Сагателяну. Согласно госрегистру, владельцем этого сайта по-прежнему остаются Ара Сагателян и Марина Манукян.

Газета попыталась уточнить у Ары Сагателяна, перешел ли уже этот сайт «во владение» Кочаряну, но безуспешно.

Председатель совета клуба журналистов «Аспарез» Левон Барсегян в беседе с «Айкакан жаманак» отметил: методы борьбы Кочарян и его команды устарели.

«Им кажется, что этими средствами агитации им удастся снять с себя обвинения. В действительности это не приведет ни к каким результатам. Некоторые люди зарабатывают деньги, и пусть зарабатывают. Больше ничего особенного здесь нет. Его подход устарел, потому что и без средств информации слова очень быстро достигают своей цели. С точки зрения агитации, попытки создания из него положительного образа, ничего не выйдет», — считает Барсегян.