Брюссель и Лондон ускорят переговоры по Brexit

Брюссель, , 21:42 — REGNUM Евросоюз и Великобритания намерены ускорить переговоры по Brexit, 21 августа передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению представителя Брюсселя на переговорах по выходу Великобритании из ЕС Мишеля Барнье, стороны «согласны непрерывно вести переговоры» начиная с текущего момента. Британский коллега Барнье Доминик Рааб «уверен, что соглашения (по Brexit — прим. ИА REGNUM ) удастся достичь в октябре».

Напомним, переговоры Лондона и Брюсселя по выходу Великобритании из ЕС продолжаются с марта 2018 года, однако стороны до сих пор не пришли к соглашению. «Окончательный» Brexit должен состояться в 2020 году.

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