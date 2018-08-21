Путин обсудил с королем Иордании урегулирование в Сирии

Москва, , 21:27 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил по телефону с королем Иордании Абдаллой II сирийское урегулирование. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили различные аспекты урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республики, в том числе возвращение на родину сирийских беженцев.

Также Путин и Абдалла II отметили эффективность взаимодействия министерств и ведомств двух стран.

Кроме того, Путин и Абдалла II обменялись поздравлениями по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил КороляАбдаллуII и весь иорданский народ с праздником Курбан-байрам.