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Путин обсудил с королем Иордании урегулирование в Сирии

Политика

Состоялся телефонный разговор лидеров двух стран

Москва, 21 августа 2018, 21:27 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил по телефону с королем Иордании Абдаллой II сирийское урегулирование. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили различные аспекты урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республики, в том числе возвращение на родину сирийских беженцев.

Также Путин и Абдалла II отметили эффективность взаимодействия министерств и ведомств двух стран.

Кроме того, Путин и Абдалла II обменялись поздравлениями по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

В ходе беседы Владимир Путин поздравил КороляАбдаллуII и весь иорданский народ с праздником Курбан-байрам.

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Внешняя политика России
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