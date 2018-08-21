США осуждают разрыв дипотношений Сальвадора с Тайванем

Сан-Сальвадор, , 20:55 — REGNUM Внешнеполитическое ведомство США осуждает разрыв дипломатических отношений Сальвадора с Тайванем, 21 августа передает агентство Reuters.

«Без сомнения, это повлияет на наши отношения с правительством Сальвадора. Но мы продолжим поддерживать народ Сальвадора», — говорится в заявлении посла США в Сальвадоре Жана Манеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 августа правительство Сальвадора приняло решение разорвать дипотношения с Тайванем в пользу установления дипотношений с Китаем.

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