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США осуждают разрыв дипотношений Сальвадора с Тайванем

Политика

«Без сомнения, это повлияет на наши отношения с правительством Сальвадора»

США осуждают разрыв дипотношений Сальвадора с Тайванем
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Сан-Сальвадор, 21 августа 2018, 20:55 — REGNUM  Внешнеполитическое ведомство США осуждает разрыв дипломатических отношений Сальвадора с Тайванем, 21 августа передает агентство Reuters.

«Без сомнения, это повлияет на наши отношения с правительством Сальвадора. Но мы продолжим поддерживать народ Сальвадора», — говорится в заявлении посла США в Сальвадоре Жана Манеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 августа правительство Сальвадора приняло решение разорвать дипотношения с Тайванем в пользу установления дипотношений с Китаем.

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