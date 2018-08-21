Узбекистан и Евросоюз усилили сотрудничество парламентских структур

Ташкент, , 20:53 — REGNUM Члены фракции Европейской народной партии в Европарламенте от Германии отметили укрепление сотрудничества между парламентскими структурами Узбекистана и Евросоюза, сообщили 21 августа в пресс-службе МИД Узбекистана.

21 августа глава внешнеполитического ведомства республики Абдулазиз Камилов встретился с делегацией Европарламента. На встрече стороны отметили, что между ЕС и Узбекистаном также активизировались отношения и на других уровнях, в том числе между деловыми кругами, государственными и негосударственными организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Совет Евросоюза утвердил директивы для обсуждения Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Узбекистаном.

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