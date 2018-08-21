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Шестеро кандидатов в думу Екатеринбурга сняты с выборов

Политика

Список пополняется

Шестеро кандидатов в думу Екатеринбурга сняты с выборов
Владислав Фальшивомонетчик
Здание мэрии Екатеринбурга

Екатеринбург, 21 августа 2018, 20:20 — REGNUM  Избирком Екатеринбурга аннулировал регистрацию шестерых кандидатов-одномандатников в депутаты городской думы. И список этот далеко не полный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Среди снятых с выборов — член партии «Яблоко» Михаил Комлев, выдвиженец «Справедливой России» Олег Тихонов, член «Яблока» Дмитрий Чириков, выдвиженец «Партии пенсионеров» Антон Кунис, ещё один выдвиженец этой партии Алексей Антошин и также выдвиженец «Партии пенсионеров» Олег Лобов.

Список этот скорее всего пополнится. Свердловский областной суд в ближайшее время рассмотрит апелляцию звезды КВН Юлии Михалковой. Напомним, она ранее была снята нижестоящим судом с выборов.

Депутатов думы Екатеринбурга горожане будут избирать 9 сентября.

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Выборы главы Екатеринбурга и городской думы
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