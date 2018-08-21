Президент Тайваня призвал к борьбе с «международной агрессией» Китая

Тайбэй, , 20:57 — REGNUM Президент Тайваня Цай Инвэнь выступила с призывом к союзникам после выхода Сальвадора из числа стран, сохраняющих официальные отношения с Тайбэем, 21 августа передает агентство Reuters.

«Мы обращаемся к странам с близкими ценностями, чтобы вместе противостоять всё более неконтролируемому международному поведению Китая», — говорится в заявлении президента Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 августа Сальвадор разорвал официальные отношения с Тайванем и установил дипотношения с Китаем. В настоящий момент Тайвань, вопреки пекинской политике «единого Китая», поддерживают только 17 государств.

Читайте также: Китай и Сальвадор установили дипломатические отношения