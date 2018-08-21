США потратят $380 млн на обеспечение безопасности выборов

Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Конгресс США выделил властям штатов в общей сложности $380 млн на обеспечение безопасности предстоящих выборов, из которых почти две трети средств будет направлено на кибербезопасность, передаёт газета The Wall Street Journal.

По информации издания, около $135 млн из этой суммы американские штаты намерены потратить на усиление кибербезопасности избирательного процесса в предстоящие пять лет, ещё свыше $102,6 млн пойдёт на замену электронных автоматов для голосования на менее технологичные устройства.

Оставшаяся часть средств, как сообщается, будет потрачена на усовершенствование баз данных избирателей, улучшение поствыборного аудита и средств коммуникации и прочие цели.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях советник президента США по национальной безопасностиДжон Болтон заявил, что Россия является одной из стран, со стороны которых Вашингтон ожидает попыток влияния на ход промежуточных выборов в США в 2018 году. В числе таковых стран представитель Белого дома назвал также Китай, Иран и Северную Корею.

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