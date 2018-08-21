Россия и Казахстан подпишут соглашения о строительстве комплекса «Байтерек»

Москва, , 19:45 — REGNUM Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов подпишут соглашение о создании ракетного комплекса «Байтерек», сообщили 21 августа в пресс-службе «Роскосмоса».

Соглашение планируется подписать в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018». В документе будут прописаны условия создания комплекса.

Напомним, Россия и Казахстан совместно работают над проектом «Байтерек» с 2004 года. Он предполагает создание на Байконуре нового ракетного космического комплекса.

Строительные работы планировалось завершить в 2021 году, но из-за обострения ситуации на Украине в 2014 году, которая должна была поставлять ракеты «Зенит», строительство комплекса было отложено.

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