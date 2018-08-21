«Молодежка ОНФ» проведет всероссийскую акцию ко Дню государственного флага

Москва, , 19:19 — REGNUM В День государственного флага Российской Федерации 22 августа команда «Молодежки ОНФ» проведет всероссийскую акцию «Россия в каждом окне». Как сообщает пресс-служба ОНФ, флешмобы состоятся более чем в 40 субъектах РФ, в том числе в Саратовской, Кемеровской, Свердловской, Ульяновской, Курской, Оренбургской, Смоленской областях и других регионах.

Представители команд «Молодежки ОНФ» по всей стране вместе с жителями домов, студенческих общежитий, постояльцами гостиниц, а также сотрудниками различных учреждений разместят в честь праздника на фасадах зданий российский триколор. Участники акции расположат флаг на своих окнах либо балконах в один ряд. Таким образом жители нашей страны на целый день «окрасят» стены домов в бело-сине-красный цвет.

Руководитель департамента молодёжных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич отметил, что уже не в первый раз идея о проведении мероприятия приходит в «Молодёжку ОНФ» от самих жителей.

«Вероятно, именно поэтому наши акции получают такой хороший отклик, — говорит Игорь Кастюкевич. — Здорово, что всех нас объединяет чувство патриотизма и любви к своей стране. Это по-настоящему огромная движущая сила, которая заставляет людей делать хорошие дела и менять окружающую обстановку в лучшую сторону. Не ждать перемен, а творить их вокруг себя, своими руками».