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Президент может еще долго держать паузу по теме пенсионной реформы

Политика

Текущая повестка не требует его вмешательства в этот вопрос, считает эксперт

Президент может еще долго держать паузу по теме пенсионной реформы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Санкт-Петербург, 21 августа 2018, 19:23 — REGNUM  Президент России Владимир Путин, скорее всего, еще долго будет находиться «над схваткой» по теме изменений в пенсионном законодательстве. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Эксперт обратил внимание, что сегодня в Государственной Думе прошли публичные слушания законопроекта о пенсионной реформе, но Владимир Пути не счел необходимым высказаться к этому событию. Не комментировал он и попытки противников реформы инициировать общенациональный референдум по этому вопросу.

«Президент, думаю, будет достаточно долго держать паузу. В ближайшее время ему совершенно точно не до этих проблем, он занимается внешней политикой, как и занимался раньше», — считает Дмитрий Солонников.

«Тема постепенно уходит из повестки, и сейчас у него нет никакого повода для того, чтобы в нее встраиваться. Возможно, он свои подходы будет высказывать ближе ко второму чтению законопроекта в Госдуме», — полагает политолог.

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Напомним, 20 июля в Калининграде Владимир Путин заявил, что ни ему самому, ни членам правительства РФ не нравится предлагаемый вариант пенсионной реформы, да и вообще любой её вариант. При этом российский лидер подчеркнул, что в существующей пенсионной системе не все гладко, хотя она и может продержаться ещё 7−10 лет, но по истечении этого срока нужно будет принимать непопулярные решения.

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Пенсионная реформа
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