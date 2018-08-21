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Военные Израиля обещают расследовать убийства в Газе

Политика

С конца марта в ходе беспорядков на границе сектора Газа и Израиля погибли не менее 170 палестинцев и один израильский солдат

Иерусалим, Израиль, 21 августа 2018, 19:31 — REGNUM  Военные Израиля сообщили о начале расследования убийств протестующих на границе с сектором Газа, 21 августа передает агентство Reuters.

Пока речь идет о расследовании смертей двоих палестинцев — 18-летнего Абеда Наби, погибшего 30 марта, и 15-летнего Отмана Хеллса, погибшего 13 июля. Оба участвовали в беспорядках на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца марта в ходе беспорядков на границе сектора Газа и Израиля погибли не менее 170 палестинцев и один израильский солдат.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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