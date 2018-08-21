Атака террористов в Латакии отбита

Латакия, Сирия, , 18:46 — REGNUM В ночь с 20 на 21 августа исламисты предприняли мощную атаку на посты Сирийской арабской армии у турецкой границы на севере провинции Латакия.

В авангарде наступления были боевики группировки «Хаят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они пытались захватить линии обороны на оси Зивакият, а также блокпосты.

В ходе непродолжительного боя атаки были отражены. О наступлении сирийская разведка узнала заранее. Разведывательный БПЛА сирийской армии обнаружил сосредоточение исламистов перед наступательными действиями.

После отражения наступления Сирийская арабская армия нанесла мощные артиллерийские и ракетные удары по позициям «Хаят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у границы с Турцией.

В ближайшие недели ожидается наступательная операция сирийских войск в провинции Латакия. Целью наступления будет возвращение под контроль правительства районов в горах Джабаль Аль-Акрад и Джабаль-Туркмен.

Следует отметить, что турецкая армия разместила в районе Джабаль Аль-Акрад свой опорный пункт. Его размещение, кстати, сделано самовольно, не в рамках соглашения о деэскалации с Россией и Ираном. Остальные двенадцать наблюдательных пунктов турецких военных в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама расположены в согласованных местах.