Талибы* освободили заложников в провинции Кундуз

Кабул, , 18:50 — REGNUM Группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободила гражданских лиц, днем ранее захваченных в заложники в провинции Кундуз, 21 августа передает агентство Reuters.

«Более 160 мирных жителей безопасно добрались до дома, но по меньшей мере 20 солдат и полицейских удерживаются (боевиками)», — сообщил журналистам член совета провинции Кундуз Гулам Рабани.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинции Кундуз захватили в плен около 200 человек на шоссе в Кабул.

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