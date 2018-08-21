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Талибы* освободили заложников в провинции Кундуз

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Талибы* освободили заложников в провинции Кундуз
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Афганские радикалы

Кабул, 21 августа 2018, 18:50 — REGNUM  Группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободила гражданских лиц, днем ранее захваченных в заложники в провинции Кундуз, 21 августа передает агентство Reuters.

«Более 160 мирных жителей безопасно добрались до дома, но по меньшей мере 20 солдат и полицейских удерживаются (боевиками)», — сообщил журналистам член совета провинции Кундуз Гулам Рабани.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провинции Кундуз захватили в плен около 200 человек на шоссе в Кабул.

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