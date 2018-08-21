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Военные уничтожили боевиков, атаковавших президентский дворец в Афганистане

Политика

Утром 21 августа боевики обстреляли из минометов центр Кабула

Кабул, 21 августа 2018, 18:49 — REGNUM  Военные Афганистана ликвидировали отряд боевиков, обстрелявших президентский дворец в Кабуле, 21 августа передает агентство Reuters.

«Четверо из девяти боевиков были убиты. Остальные пятеро боевиков сдались афганским войскам», — сообщил журналистам представитель вооруженных сил США в Афганистане Мартин О'Доннелл.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 августа боевики обстреляли из минометов центр Кабула. По президентскому дворцу и другим зданиям было сделано 30 выстрелов. Нападение произошло во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани.

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