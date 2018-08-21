Югра обрела нового главного архитектора

Ханты-Мансийск, , 18:20 — REGNUM Губернатор Югры Наталья Комарова подписала 21 августа распоряжение о назначении на должность директора департамента — главного архитектора Ханты-Мансийского автономного округа Андрея Кривуляка. Ранее он работал директором по развитию ООО «Северные Строительные Технологии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей региона.

Новый главный архитектор автономного округа не понаслышке знаком с государственной службой. В 2013—2016 годах Андрей Кривуляк занимал должность первого заместителя директора департамента строительства ХМАО.

Напомним, прежний директор департамента строительства ХМАО Руслан Цыганенко покинул свой пост по собственному желанию в начале августа 2018 года.

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