Вторник, 21 Августа 2018 года
18:24:31 МСК

Югра обрела нового главного архитектора

Политика

Им стал человек с опытом работы в правительстве ХМАО

Ханты-Мансийск, 21 августа 2018, 18:20 — REGNUM  Губернатор Югры Наталья Комарова подписала 21 августа распоряжение о назначении на должность директора департамента — главного архитектора Ханты-Мансийского автономного округа Андрея Кривуляка. Ранее он работал директором по развитию ООО «Северные Строительные Технологии», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей региона.

Новый главный архитектор автономного округа не понаслышке знаком с государственной службой. В 2013—2016 годах Андрей Кривуляк занимал должность первого заместителя директора департамента строительства ХМАО.

Напомним, прежний директор департамента строительства ХМАО Руслан Цыганенко покинул свой пост по собственному желанию в начале августа 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Из правительства «по собственному»: в Югре меняется команда губернатора

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить