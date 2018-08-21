«Удивительное событие»: слушания в Госдуме показали, «как всё происходит»

Москва, , 18:07 — REGNUM Новый формат обсуждения и «новый подход государства к принятию важных решений» показали прошедшие сегодня, 21 августа, в Госдуме парламентские слушания по изменению пенсионного законодательства. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM по итогам слушаний высказал политтехнолог Сергей Малахов.

«В новом созыве Государственная дума уже применяла расширенный формат слушаний для обсуждения острых резонансных тем: реновации жилых домов в Москве, защиты прав обманутых дольщиков и других. Тогда такой подход подразумевал участие в обсуждении в зале Госдумы непосредственно граждан, потерявших свои деньги при долевом строительстве, или проживающих в домах, подпадающих под снос в ходе реновации. Сегодня мы увидели изменение формата: слушания получили название «общественных», а их основными участниками стали представители различных общественных организаций, при этом многие участники приехали из регионов», — пояснил эксперт.

Состоявшиеся слушания Малахов назвал событием в политической жизни страны «не просто редким — скорее даже удивительным».

«Все мы понимаем, что где-то, в каких-то кабинетах правительства РФ или Государственной думы, кто-то принимает решения о пенсионной реформе, о сохранении или отмене льгот, но мы никогда не видели, как это происходит. Пенсионных реформ за прошедшие годы было много: вводили баллы, страховые и накопительные составляющие, появлялись разные пенсионные фонды. Но никто и никогда это не обсуждал с общественными организациями, с профсоюзами, с работодателями в конце концов, которые платят пенсионные взносы и которым предстоит трудоустраивать людей старшего возраста. Правительство принимало решение и просто сообщало о нем гражданам страны. Сегодня же нам публично предъявили процесс выработки решений по вопросу, в отношении которого звучат эпитеты «отмена общественного договора между гражданами и властью», «обвальное падение рейтингов партии власти» и им подобные. Министр труда вынужден был объяснять позицию своего министерства, чиновники встретиться глазами с противниками реформы и что-то им отвечать. Могли мы такое представить еще несколько лет назад?» — сказал Сергей Малахов.

«Удивительно, что такие слушания в Госдуме — сегодня единственный в стране формат прямого открытого разговора граждан и власти по конфликтным и резонансным темам. Формат официальный, под стенограмму, то есть результаты такого разговора и Дума, и правительство обязаны будут учитывать при изменении законов и правил. Даже если им этого не очень хочется. Но ещё более удивительно, что и власть, и граждане оказались к такому разговору готовы», — добавил эксперт.

Малахов подчеркнул важность присутствия на слушаниях представителей от регионов.

«Регионы были в зале, и региональные парламенты теперь смогут использовать этот подход и у себя — при обсуждении острых региональных законов», — резюмировал эксперт.

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