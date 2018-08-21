Незаконная агитация в Екатеринбурге: избирком заявил в полицию

Екатеринбург, , 18:05 — REGNUM В Екатеринбурге выявлена незаконная агитационная газета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Спецвыпуск газеты под названием «Уральский задел» содержал агитацию за одну из политических партий, отметили в избиркоме. При этом спорные номера выпустили ещё до старта агитации в СМИ, кроме того, у этого издания нет права размещать агитматериалы на выборах.

Примечательно, что среди кандидатов избирком не нашёл причастных к этой агитации. Комиссия обратилась в полицию и управление Роскомнадзора.

Напомним, выборы депутатов гордумы пройдут 9 сентября. 8 сентября день тишины.