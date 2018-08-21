Выборы в Екатеринбурге: попытки подкупа и порча имущества

Екатеринбург, , 18:45 — REGNUM Избирательная кампания по выборам депутатов городской думы Екатеринбурга носит достаточно конфликтный характер. На это обстоятельство обратили внимание участники совещания по вопросам профилактики правонарушений в рамках избирательной кампании, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской избирательной комиссии.

В ходе заседания, которое прошло на площадке прокуратуры, было отмечено, что кампания сопровождается попытками подкупа избирателей и порчей имущества лиц, с ней связанных. В свою очередь руководители правоохранительных органов заявили о готовности пресекать во взаимодействии с избиркомом возможные провокации и нарушения закона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге агитация в печатном издании редакции «Уральский задел» за одну из партий признана незаконной. Данное средство массовой информации нарушило целый ряд требований к опубликованию агитационных материалов.

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Также поступали сообщения о нападениях неизвестных на пункты уличной агитации за партии, идущие на выборы в городскую думу, и об угрозах в адрес кандидатов в депутаты и членов их семей.

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