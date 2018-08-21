Путин: Только вместе страны мира смогут обеспечить глобальную стабильность

Москва, , 17:42 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что глобальную стабильность страны мира могут обеспечить только совместно, доверяя друг-другу. Об этом российский лидер заявил в видеообращении, которое было показано сегодня, 21 августа, на форуме «Армия — 2018».

«Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность», — сказал президент России в видеообращении.

Путин отметил, что военно-технический форум «Армия» традиционно собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, а также служит площадкой для обсуждения широкого спектра вопросов военно-технического сотрудничества. Форум содействует укреплению партнёрских контактов между военными ведомствами различных стран.

Напомним, сегодня в ходе работы форума «Армия — 2018» вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что министерство обороны России приступило к разработке самолёта с вертикальным взлетом и посадкой для авианосцев.

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