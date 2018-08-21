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Трамп даст копоти: Белый дом отменяет план Обамы по «чистой энергетике»

Политика

Окончательное решение будет принято в конце 2018 года

Трамп даст копоти: Белый дом отменяет план Обамы по «чистой энергетике»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
За борт. Трамп

Вашингтон, 21 августа 2018, 17:52 — REGNUM  Администрация президента США Дональда Трампа предложила отменить план «чистой энергетики» (Clean Power Plan), принятый при его предшественнике Бараке Обаме, 21 августа передает агентство Reuters.

Соответствующему предложению, опубликованному от Федерального агентства по охране окружающей среды, предстоит общественное обсуждение. Окончательное решение будет принято в конце 2018 года.

Clean Power Plan считается «краеугольным камнем» всей экологической политики экс-президента США Обамы, известного трепетным отношением к дикой природе и «зеленым» инициативам.

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