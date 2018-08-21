Противостояние США и КНР: Индонезия находится между двух огней

Полина Попова, , 17:28 — REGNUM

«Грести между двумя кораллами»

На фоне противостояния США и Китая, особенно в регионе Юго-Восточной Азии (ЮВА), встает вопрос, какова же позиция Индонезии, крупнейшей страны региона, позиционирующей себя лидером региональной организации Ассоциации Юго-Восточной Азии (АСЕАН), ведь в настоящее время правительство страны занимает дрейфующее положение. Как гласит индонезийская поговорка: «mendaung antara dua karang» или «грести между двумя кораллами».

Главной особенностью международной напряженности в Юго-Восточной Азии становится возрастающее влияние Китая и его шаги по наращиванию военно-политической и экономической мощи в акватории Южно-Китайского моря (ЮКМ). Это угрожает серьезным противостоянием двух держав — США и Китая, поскольку Китай бросает вызов мировому господству Соединенных Штатов. В связи с ростом в первую очередь экономического, а уже потом политического влияния КНР на мировой арене, многие страны ЮВА, в том числе и Индонезия, собираются с выгодой для себя обернуть эту ситуацию и всячески участвовать в процессе реализации внешнеполитических задач КНР.

Чтобы понять, с чем вообще Индонезия имеет дело, остановимся ненадолго на развитии связей между Индонезией с одной стороны, и Китаем, США — с другой.

Итак, отношения Индонезии и Китая

Не буду вдаваться в долгую историю взаимоотношений между древними предками индонезийского народа и китайской нацией. Скажу только, что близость между двумя странами произошла в результате прибытия этнических китайцев в Индонезию. Доказательство этому можно найти в наследии исторических объектов древних королевств Индонезии (Сривиджайя, Эйрланга и другие), которые имели тесные связи с этническими китайцами. Происходило это еще в далеких 900 гг. н. э.

В современную эпоху двусторонние отношения Индонезии и Китая были на пике в 1950—1960 годах. Индонезия стала одной из первых стран, которая признала новый коммунистический Китай. В то время Индонезию возглавлял президент Сукарно, а Китай возглавил Мао Цзэдун — не менее знаменитая личность в истории. Лидеры обеих стран стремились сформировать силы, которые бы не зависели от западного блока (США).

Динамику двусторонним отношениям придало заключение стратегического партнерства в 2005 году.

Если посмотреть на двусторонние экономические связи, то торговый оборот Индонезии и Китая в 2017 году составил 58,8 млрд долларов США. Экспорт Индонезии в Китай в прошлом году достиг 23 млрд долларов, а импорт — 35,7 млрд. Так, на Китай приходится около 15% всего торгового оборота Индонезии. Забегая вперед, скажу, что на США приходится только 10%.

При этом, как известно, рынок китайских товаров просто огромен. В связи с этим страны ЮВА сталкиваются с мощным конкурентом на мировом рынке, ведь инфраструктура Китая более развита, а товары дешевле.

Другим важным обстоятельством являются претензии Китая на акваторию в Южно-Китайском море. Индонезия и другие страны ЮВА не рады присутствию военных кораблей КНР вблизи своих границ, а также активной деятельности Китая по созданию искусственных островов и развитию на них военной и промышленной инфраструктуры. Уход Соединенных Штатов из Азии, что мало вероятно, привел бы к расширению экспансии Китая в ЮВА, чего никак не хотела бы Индонезия.

Отношения с США

Двусторонние отношения между странами были установлены в 1949 году спустя несколько лет после обретения независимости Индонезии.

Победа Дональда Трампа на выборах была прежде всего возможностью для Индонезии наладить более тесные двусторонние отношения. Соединенные Штаты являются одним из основных торговых партнеров Индонезии. Рынок США — это одно из основных направлений экспорта Индонезии, особенно таких товаров, как каучук, газ и нефть. Аналогичным образом с инвестиционной стороны США являются одним из основных инвесторов для Индонезии.

Индонезийцы двойственно относятся к Соединенным Штатам. Они признают необходимость сотрудничества с таким глобальным игроком. Однако они также опасаются политики США, видя те шаги, которые предпринимал Барак Обама и нынешняя администрация при Дональде Трампе. Конечно, в первую очередь развязывание войн на Ближнем Востоке и свержение «неугодных» Штатам режимов. Очевидно, что непредсказуемость политики США, не может внушать доверия их потенциальным партнерам.

Согласно данным министерства торговли Индонезии, торговый оборот между Индонезией и США в 2017 году достиг 25,9 млрд долларов США. При этом экспорт Индонезии составил 17,7 млрд, а импорт — 8,1 млрд.

Стоит отметить, что и США видят в Индонезии партнера, осознают близость политического устройства, рыночной экономики, а также признают центральную роль Индонезии в Юго-Восточной Азии, в регионе сферы интересов США.

Возвращаясь к вопросу, кого же в случае необходимости выберет Индонезия, очевидно, что выбор перед страной тысячи островов стоит далеко не самый простой. С одной стороны Китай, с которым у Индонезии прочные экономические связи, а с другой стороны США, имидж которых продолжает расти в глазах индонезийцев.

Войдя в трудное положение Индонезии, осознавая близость и важность отношений как с Китаем, так и с США, автору остается только представить будущий исход так, как он это видит.

Индонезия и США против Китая

Несмотря на всю непредсказуемость создавшейся картины, больше вероятен выбор Индонезии именно в пользу Соединенных Штатов. Для этого есть ряд причин, попробуем разобрать их по порядку.

Есть причины, скрывающиеся на межкультурном, идеологическом уровне. В отличие от граждан США, китайцы являются одной из этнических групп в Индонезии. Еще в XVI—XIX веках китайцы прибывали в Индонезию, чтобы торговать. В наши дни китайский этнос составляет около 1,2% или больше 3 млн человек из 265 миллионного населения Индонезии.

Если во времена колониальной Голландии, а именно в 1740 году, была резня этнических китайцев в Батавии, вызванная репрессиями правительства и снижением цен на сахар, то в начале XX веке многие этнические китайцы заняли прочные позиции в политических и экономических кругах Индонезии. Однако 1998 год отмечен ярким проявлением индонезийского национализма и массовыми выступлениями против китайского населения. Китайский язык, иероглифы на вывесках и даже китайские имена были под запретом.

В настоящее время подобных ограничений в отношении китайцев нет. Бывший президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри в 2003 году даже объявила китайский Новый год национальным праздником.

При этом нужно понимать, что такие исторические моменты не проходят бесследно. В 2016 году индонезийский народ восстал против губернатора столицы Индонезии, этнического китайца и христианина Басуки Чахая Пурнамы. Неосторожное высказывание губернатора города в адрес мусульман сразу вызвало массовые демонстрации и даже расследование в отношении губернатора.

На глобальном уровне США, как известно, пропагандирует интересы демократии во всем мире. Индонезия также позиционирует себя демократическим государством. Более того, западные исследователи называют ее третьей демократией в мире по численности населения после Индии и США. Так, вспоминая теорию демократического мира, сторонники либерализма убеждены, что «демократии не воюют друг с другом». Соответственно, маловероятно, что противостояние США и Индонезии сможет перерасти во что-то большее.

В регионе ЮВА, если Индонезия примет сторону США, она, вероятно, сможет избежать прямого вовлечения в конфликт в Южно-Китайском море, предоставляя лишь доступ США к своим базам и оказывая помощь в области разведки. Что нельзя сказать о КНР. В противоположном случае вероятность быть втянутой в военные действия возрастает, ведь Китай, используя инструменты мягкой силы, стремится перетянуть региональные страны на свою сторону.

США не являются противоборствующей стороной в территориальном конфликте в Южно-Китайском море, хотя и принимают в нем непосредственное участие, отстаивая в регионе свободу судоходства и торговли. Китай же наоборот стремится создать из акватории ЮКМ «внутреннее» море и тем самым расширить свои границы и сферу влияния в регионе, где интересы Китая переплетаются как с Индонезией, так и с другими странами ЮВА.

Подводя итог, с большей вероятностью можно утверждать, что Индонезия выберет сторону США. Однако стоит отметить, что лучшим вариантом для Индонезии остается лавировать между интересами США и Китая. Пока эти «локомотивы» сдерживают друг друга, страны региона Юго-Восточной Азии могут извлечь максимальную выгоду. А самым перспективным вариантом будет усиление собственных позиций в рамках региональной Ассоциации стран Юго-Восточной Азии.