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США внесли в санкционный список по КНДР двух граждан России

Политика

Также под санкции попали шесть российских кораблей

Вашингтон, 21 августа 2018, 17:18 — REGNUM  Власти США внесли в список санкций по Корейской Народно-Демократической Республики двух граждан России, шесть российских судов и два предприятия. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает министерство финансов США.

Под санкции попали Антон А. 1985 года рождения и Марина Ц. 1973 года рождения. Утверждается, что они связана с фирмой «Дайвтехносервис», которая попала под американские санкции из-за связи с КНДР ранее.

Напомним, что в период резкого обострения отношений между США и КНДР, когда Северная Корея проводила пуски баллистических ракет и ядерные испытания, Вашингтон смог добиться санкций против КНДР по линии Организации Объединённых Наций.

Санкции практически полностью запрещают торговлю с Северной Кореей, а также предписывают всем странам выслать в течение двух лет всех северокорейских трудовых мигрантов.

Кроме санкций по линии ООН США ввели собственные санкции.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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