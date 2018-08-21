Володин: Решение по пенсионной системе тяжело принимать

Москва, , 17:11 — REGNUM Депутаты Госдумы осознают ответственность за решение по пенсионной системе России, в течение парламенстко-общественных слушаний искали варианты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы в течение всего дня искали варианты, конечно, очень тяжело. Конечно, никому не хочется принимать решение, которое обязывает наших граждан, близких работать дольше, откладывать жизненные планы, но как вы понимаете, если бы был другой выбор, или мы бы говорили о том, что можно не принимать это решение, а затем к нему вернуться, — увы», — сказал Володин.

«Мнение всех ключевых экспертных институтов, а их директора были лично, и мнение Счетной палаты, и мнение правительства, что мы уже где-то на 10 лет опоздали с принятием этого решения. Конечно, это нас заставляет задуматься, и мы еще более ответственно подходим к тому вопросу, который обсуждается, и будем смотреть на него всесторонне», — продолжил парламентарии.

Он указал на то, что стихают голоса противников изменения пенсионной системы.

«Звучат предложения, как улучшить решение. Но сегодня уже меньше мнений и призывов к тому, чтобы не принимать это решение, потому что все прекрасно понимают, что если завтра нам придется к нему возвращаться, ситуация лишь будет упущена и скорее всего это решение будет еще более тяжелым», — указал спикер Госдумы.

«Тяжело принимать решение, понимаешь эту ответственность, и, конечно, все необходимо взвешивать еще и еще раз», — подчеркнул он.