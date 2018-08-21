Ущерб России Меладзе нанес — политико-пропагандистский

Москва, , 17:04 — REGNUM Проблема с обращением Валерия Меладзе за грузинским гражданством в том, что певцы, шоумены, артисты и спортсмены активнейшим образом вовлечены в политику и разыгрываются в ней, в том числе и противниками России, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Ранее стало известно, что российский эстрадный исполнитель Валерий Меладзе подал запрос в минюст Грузии на получение грузинского гражданства. По словам самого певца, он не скрывает факта обращения за гражданством Грузии, не собирается отказываться от российского подданства и уверен, что его действия не наносят никому морального ущерба.

«Моё отношение к поступку Валерия Меладзе основывается на простом понимании: институт гражданства — это прежде всего политический институт, который порождает определённые обязательства гражданина перед соответствующим государством.

Современная Грузия сама причислила себя к лагерю противников России. Её руководство упорствует в этой линии. Речь, как известно, идёт о вступлении Грузии в НАТО — враждебный России военный блок.

Такой шаг явно ухудшит положение нашей страны на Кавказе, нанесёт ей серьёзный политический урон более широкого плана. Причём объявлено о близкой перспективе членства Грузии в НАТО было в Брюсселе не более месяца тому назад.

Вот такое совпадение: антироссийский ход грузинского государства и обращение к нему за гражданством гражданина России. Представьте себе на минуту, что такое обращение написал бы кто-то из российских государственных служащих, тоже пожелавших «стереть эту границу для себя».

«Госслужба это одно, а шоумены — другое», — скажет кто-то. Но в том-то и состоит проблема современной России, да и не только России, что певцы, шоумены, артисты, спортсмены активнейшим образом вовлечены в политику и разыгрываются в ней — от внутренних выборов и участия в работе органов государственной власти, в том числе высших, до поддержки внешнеполитических акций. Разыгрываются, конечно, и нашими противниками.

Так, на мой взгляд, получилось и с Валерием Меладзе: «не нанося никому морального ущерба» и формально не нарушая законодательство, он явно нанёс нашей стране ущерб. Как минимум — политико-пропагандистский».

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