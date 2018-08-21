Володин считает простым решением отказ депутатов от пенсионных льгот

Москва, , 16:58 — REGNUM Отказ депутатов Госдумы и членов Совфеда от пенсионных льгот спикер нижней палаты парламента назвал простым решением, которое можно принять, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«Давайте мы инициативу будем обсуждать, когда она поступит. Конечно, этот вопрос важный, но думаю, что то самое простое решение, которое мы можем принять», — сказал Володин журналистам.

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил депутатам и сенаторам отменить себе все пенсионные преференции.