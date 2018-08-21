Москалькова: Россия готова обменять команду «Норда» на украинских моряков

Москва, , 16:55 — REGNUM Российские власти готовы обменять экипаж рыболовецкого судна «Норд», который был захвачен украинскими силовиками, на украинских моряков. Об этом сегодня, 21 августа, заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Москалькова заявила, что попросила свою украинскую коллегу Людмилу Денисову добиться у украинских властей разрешения для российских моряков с судна «Норд» на пересечение границы. Российские власти со своей стороны не создают препятствий для пересечения границы украинским гражданам с украинского судна, которые проходили свидетелями по уголовному делу о незаконной рыбной ловле.

Она пояснила, что украинские моряки уже дали показания и как свидетели «свою функцию выполнили».

Напомним, что украинские пограничники 25 марта этого года захватили российские судно «Норд», которое занималось законным ловом рыбы в Азовском море. Экипаж «Норда» состоял из десяти граждан России, но Киев их считает украинскими гражданами, так как они проживают в Крыму.

Против них были выдвинуты различные сфабрикованные обвинения. При этом капитану «Норда» грозит до пяти лет тюрьмы. В итоге два члена экипажа смогли выбраться с Украины, а остальные до сих пор остаются фактически в плену.