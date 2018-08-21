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Рабочую группу по пенсионной системе возглавит Ольга Тимофеева

Политика

Первое заседание пройдет в конце августа — начале сентября

Москва, 21 августа 2018, 16:33 — REGNUM  Рабочую группу по доработке мер по пенсионной системе возглавит вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Давайте мы работу продолжим, как ранее договорились в рамках рабочей группы, рабочую группу возглавит Тимофеева Ольга Викторовна», — сказал Володин в ходе слушаний.

Спикер Госдумы призвал не откладывая, приступить к обсуждению и анализу предложений, которые прозвучали в ходе слушаний.

«И дальше, двигаясь ко второму чтению законопроекта, могли бы выразить в том числе позицию, тем более мы можем принять определенные рекомендации по итогам слушаний», — добавил он.

Рабочая группа уже сегодня начнет свою работу, отметила Тимофеева. По ее словам, первое заседание группы состоится в период с 30 августа по 2 сентября вместе с профильным комитетом Госдумы по труду.

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Пенсионная реформа
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