Рабочую группу по пенсионной системе возглавит Ольга Тимофеева

Москва, , 16:33 — REGNUM Рабочую группу по доработке мер по пенсионной системе возглавит вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Давайте мы работу продолжим, как ранее договорились в рамках рабочей группы, рабочую группу возглавит Тимофеева Ольга Викторовна», — сказал Володин в ходе слушаний.

Спикер Госдумы призвал не откладывая, приступить к обсуждению и анализу предложений, которые прозвучали в ходе слушаний.

«И дальше, двигаясь ко второму чтению законопроекта, могли бы выразить в том числе позицию, тем более мы можем принять определенные рекомендации по итогам слушаний», — добавил он.

Рабочая группа уже сегодня начнет свою работу, отметила Тимофеева. По ее словам, первое заседание группы состоится в период с 30 августа по 2 сентября вместе с профильным комитетом Госдумы по труду.