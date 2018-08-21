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Северная Корея пытается создать клон Ким Ир Сена

Политика

В Северной Корее есть две секретные лаборатории, занимающиеся клонированием человека

Пхеньян, 21 августа 2018, 16:18 — REGNUM  Британское издание Daily Star опубликовало статью под названием «Северокорейские ученые пытаются клонировать людей для суперармии Кима». Daily Star со ссылкой на свои источники в английской разведке МИ-6 сообщает о планах руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына клонировать своего деда Ким Ир Сена, своего отца Ким Чен Ира, а также создать армию из клонов суперсолдат.

Информацию, предоставленную МИ-6, подтверждает и ЦРУ, которое также собирает данные об этом северокорейском проекте. Сообщается, что в Северной Корее есть две секретные лаборатории, занимающиеся клонированием.

Ученые уже достигли хороших успехов в клонировании животных: были клонированы кошки, собаки и лошади. Десять лет идут эксперименты с эмбрионами человека. Для опытов широко используются северокорейские заключенные.

По словам сотрудников британской разведки, Ким Чен Ын одержим идеей воссоздания своего деда Ким Ир Сена. Он хочет вернуть к жизни основателя Северной Кореи, чтобы продемонстрировать людям свое могущество.

Работы по клонированию несколько десятилетий ведутся и в Южной Корее. Ожидается, что южнокорейские лаборатории будут клонировать домашних животных, таких как собаки и кошки, примерно за 80 тысяч английских фунтов.

Представитель северокорейского посольства в Лондоне отказался комментировать информацию Daily Star.

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