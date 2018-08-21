Вучич и Тачи обсудят в Брюсселе границу между Сербией и Косово

Приштина, , 16:10 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич и глава отделившегося от республики края Косово Хашим Тачи на следующей встрече в Брюсселе обсудят вопрос о корректировке административной границы, передаёт 20 августа «Радио и телевидение Сербии».

Как ожидается, новая встреча Вучича и Тачи должна состояться в первой половине сентября в Брюсселе, точная её дата пока не называлась.

По сообщениям приштинских СМИ, специальная комиссия правительства Косово в настоящее время ведёт сбор необходимой документации и разрабатывает стратегию демаркации границы по поручению главы правительства края Рамуша Харадиная.

«Есть определённые перемены в пограничной линии, которые произошли в разные периоды. Но все эти перемены подкреплены документацией и соответствующими политическими решениями разных лет», — сказал председатель комиссии Шпейтим Буличи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в августе Александр Вучич заявил о поддержке им идеи разграничения Косово на сербскую и албанскую части, которая ранее уже неоднократно озвучивалась на разных уровнях. Позднее главы десяти муниципалитетов Косово с преимущественно сербским населением направили сегодня обращение к президенту Сербии6 в котором также заявили о поддержке данной инициативы.

В то же время президент Косово Хашим Тачи заявлял, что допускает только такую корректировку границы, при которой к Косово отойдут три соседних сербских муниципалитета — населённые преимущественно албанцами Прешево и Буяновац, а также Медведжа, где проживает небольшое албанское меньшинство.

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