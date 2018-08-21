Трамп собирается еще раз встретиться с Ким Чен Ыном

Пхеньян, , 16:10 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что «скорее всего» он вновь встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает 21 августа Синьхуа со ссылкой на агентство «Рейтер».

Подчеркнув «прекрасные отношения», сложившиеся с главой Северной Кореи, американский президент особо отметил прекращение этой страной ядерных испытаний и испытательных ракетных пусков. Трамп не стал уточнять, о каких сроках идет речь, и в каком месте может состояться новая двусторонняя встреча.

Отметим, что 18 августа центральный орган Трудовой партии Кореи (ТПК) «Нодон Синмун» опубликовала комментарий, призвав Трампа к улучшению отношений с КНДР в обход внутренней оппозиции его курсу в США.

Напомним, что первая встреча лидеров двух стран прошла 12 июня в Сингапуре.