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Трамп собирается еще раз встретиться с Ким Чен Ыном

Политика

Сроки и место новой встречи пока не уточняются

Пхеньян, 21 августа 2018, 16:10 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что «скорее всего» он вновь встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает 21 августа Синьхуа со ссылкой на агентство «Рейтер».

Подчеркнув «прекрасные отношения», сложившиеся с главой Северной Кореи, американский президент особо отметил прекращение этой страной ядерных испытаний и испытательных ракетных пусков. Трамп не стал уточнять, о каких сроках идет речь, и в каком месте может состояться новая двусторонняя встреча.

Отметим, что 18 августа центральный орган Трудовой партии Кореи (ТПК) «Нодон Синмун» опубликовала комментарий, призвав Трампа к улучшению отношений с КНДР в обход внутренней оппозиции его курсу в США.

Напомним, что первая встреча лидеров двух стран прошла 12 июня в Сингапуре.

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Встреча Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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