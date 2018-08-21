Украина обвинила Россию в задержке более 150 иностранных судов

Киев, , 15:52 — REGNUM Российская Федерация задерживает более 150 иностранных судов, которые следуют в украинские порты на Азовском море, заявил 21 августа помощник главы Погранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, российские пограничники долго предоставляют судам разрешение на прохождение Керченского пролива, поэтому им «приходится ожидать перед Крымским мостом несколько суток».

«У меня нет точных данных, но это, кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты», — сказал Слободян в эфире «112 Украина».

Напомним, ситуация в Азовском море остается напряженной после того, как украинские пограничники в марте этого года незаконно задержали российское рыболовецкое судно «Норд», на борту которого находились десять граждан России.

После этого российские пограничники стали досматривать все украинские суда, которые идут через Керченский пролив, что полностью соответствует нормам международного права.

Вместе с тем власти Украины заявляют, что из-за этих досмотров корабли стали реже заходить в порты Бердянска и Мариуполя, а украинские судовладельцы якобы несут колоссальные убытки.

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