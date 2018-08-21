Слуцкий: Заявление Трампа об условиях отмены санкций рассчитано на США

Москва, , 15:51 — REGNUM Заявление президента США Дональда Трампа об условиях отмены антироссийских санкций носит больше декларативный характер и рассчитано на американскую общественность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Это может быть обманный шаг, который Трамп — опытный бизнесмен и шоумен — делает сознательно. Пока не обозначено конкретных направлений такого сотрудничества, говорить о чем-то преждевременно», — уверен парламентарий.

Он напомнил, что санкции цинично используются Западом как инструмент для удержания ускользающего лидерства в мировой экономике.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп назвал условия, при которых он допускает отмену антироссийских санкций. По мнению Трампа, для этого Москва должна сделать Вашингтону «что-то хорошее», в частности, в рамках сирийского урегулирования или ситуации на Украине.