Папа Римский встретится с жертвами сексуального насилия

Ватикан, , 15:52 — REGNUM Папа Римский Франциск встретился с жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей в Ирландии, сообщает 21 августа Reuters.

Пресс-секретарь понтифика Грег Бёрк подчеркнул, что подробности встречи будут оставаться в тайне до тех пор, пока она не завершится. После окончания мероприятия информация будет разглашена лишь в том случае, если ее участники дадут на то свое согласие.

Напомним, ранее папа Римский Франциск призвал всех католиков бороться с педофилией в римской католической церкви. Понтифик подчеркнул, что церковь не будет больше терпеть подобные инциденты

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