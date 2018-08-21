Путин обсудил с Меркель вопрос «украинского транзита» — Песков

Москва, , 15:46 — REGNUM Во время переговоров в Берлине президент России Владимир Путин обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель тему сохранения транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом 21 августа заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, в настоящее время нет однозначных прогнозов относительно того, на какие объемы выйдет потребление природного газа в странах Евросоюза, однако понятно, что потребление «голубого топлива» в странах ЕС будет лишь расти, в связи с чем глава российского государства пообещал сохранить транзит газа через территорию Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Путина и Меркель прошли в столице Германии 18 августа. По словам Пескова, «очень обстоятельный детальный разговор» не был нацелен на достижение каких-либо конкретных договорённостей, а являлся полезной и своевременной «сверкой часов».

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