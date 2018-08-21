Путин обсудил с врио губернатора Ямала развитие региона

Москва, , 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Ямала Дмитрием Артюховым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля

Артюхов поблагодарил главу государства за поддержку проектов развития Арктики. Одним из них он назвал Северный широтный ход, который Владимир Путин изначально поддерживал.

Также речь зашла о состоянии экономики Ямала. Отвечая на вопрос Владимира Путина, Артюхов сообщил, что он «развивается достаточно устойчиво».

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