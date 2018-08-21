У Эстонии появилась своя киберармия

Таллин, , 15:42 — REGNUM В августе эстонская армия пополнилась кибервойсками, отвечающими за обеспечение кибербезопасности страны. В настоящее время новая структура насчитывает всего 300 человек. О том, какие задачи должна выполнять киберармия и каким образом она планирует противостоять более многочисленным киберподразделениям мировых держав, рассказал ее главнокомандующий полковник Андрес Хаирк в интервью Deutsche Welle.

«Основная идея создания кибервойск и формирования их командования заключается в том, чтобы объединить различные части нашей оборонной системы, которые мы используем для работы в киберпространстве, для более эффективного использования ресурсов», — отмечает Хаирк.

Планируется, что наступательные возможности эстонской киберармии будут использованы для проверки безопасности собственных информационно-коммуникационных систем и создания реалистичной среды для учений оборонных подразделений страны.

«Во время недавних учений мы отправили фишинговые электронные письма, чтобы проверить, могут ли участники справиться с подозрительной рассылкой», — приводит пример эстонский полковник.

На вопрос о том, что же такого должно произойти, чтобы киберармия Эстонии пошла в наступление, Хаирк ответил:

«Чтобы уметь защититься, надо знать, как атаковать. Цель наших наступательных операций заключается в том, чтобы поразить врага в киберпространстве для сохранения собственного суверенитета и свободы действий».

Главнокомандующий также подчеркнул, что в случае вооруженного конфликта или войны киберармия намерена поддерживать военные операции сил обороны в киберпространстве. Однако возможно это будет только «при необходимости, и если для этого будет правовая основа», так как действовать киберармия способна исключительно в пределах ответственности министерства обороны — кибербезопасностью на уровне государства занимается Администрация информационной системы Эстонии. Главная угроза, с которой должна справляться новая киберармия, — попытки получения конфиденциальной информации в киберпространстве.

По сравнению с кибервойсками других стран эстонская киберармия довольно небольшая — всего лишь 300 человек. Германия, к примеру, до 2021 года планирует увеличить состав своих кибервойск до 13,5 тысяч человек, а американская киберармия уже сейчас насчитывает порядка 19 тысяч, в то время как российская — около тысячи.

Нехватка квалифицированных кадров является для нового подразделения одной из главных проблем — эстонская киберармия попросту не может конкурировать за них с частным бизнесом. Решить ее эстонские военнослужащие пытаются за счет волонтеров и призывников, обладающих определенным уровнем IT-навыков. В данный момент в кибервойсках Эстонии свою службу несут около 30 солдат-срочников.

Напомним, что в Эстонии также располагается центр передовых технологий киберобороны НАТО (CCDCOE), однако главе эстонских вооруженных сил он не подчиняется.