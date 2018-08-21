Лавров рассказал о бурном развитии отношений Белграда и Москвы

Сочи, Краснодарский край, , 15:44 — REGNUM Россия и Сербия интенсивно развивают двусторонние отношения, по всем их направлениям наблюдается прогресс. Об этом 21 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем.

«Сегодня у нас есть хорошая возможность обсудить состояние двусторонних связей, которые бурно развиваются по всем направлениям, региональную и международную проблематику», — цитирует Лаврова пресс-служба МИД.

Глава МИД РФ выразил надежду, что переговоры добавят «еще больше позитива» в российско-сербские отношения. Он также напомнил, что встречался с Дачичем в июне в Москве, а также посещал Белград в феврале по случаю 180-летия со дня установления дипломатических отношений между Белградом и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сербии Александр Вучич выразил надежду, что дважды за ближайшие месяцы встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Так, в ноябре запланирован визит Путина в Сербию. Еще одна встреча лидеров может состояться до этой поездки.

Читайте ранее в этом сюжете: Вучич надеется дважды встретиться с Путиным до декабря