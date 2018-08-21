«Американское правосудие сломает зубы о Марию Бутину»

Москва, , 15:58 — REGNUM Арестованная в США российская гражданка Мария Бутина не поддастся давлению американского правосудия. Уверенность в этом 21 августа выразил друг Бутиной, заместитель председателя правления «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.

«Не случайно, что выбрали именно Марию, — сказал Ванеев в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале. — Смотрим на время, когда её задержали. Мы помним, что были переговоры Трамп-Путин. Во время таких переговоров никаких случайностей не бывает. Взяли обычного непричастного человека и сделали его пугалом. Что хочет от неё американская сторона? У Марии были большие связи. Она тёплый и динамичный человек. К ней тянулись люди. Она политолог и вращалась в истеблишменте, как в российском, так и в американском. Из неё хотят сделать пугало для внутреннего американского употребления. Судя по тому, как к ней относятся, на Машу нет серьёзных обвинений. Поэтому её ломают, но Маша не сдастся. Я говорил раньше и говорю сейчас, что американское правосудие сломает свои зубы о стальную русскую женщину Марию Бутину».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным посольства РФ в Вашингтоне, положение гражданки России Марии Бутиной, которая была арестована в США по обвинению в шпионаже, продолжает ухудшаться.

Российские дипломаты подчеркивают, что применяемые американскими властями меры в отношении Бутиной находятся «на грани пыток». Российская гражданка подвергается унизительным личным досмотрам. Её этапировали в кандалах и без объяснения причин. В течение 12 часов Бутина находилась в карантинной камере без пищи с включённым светом. Затем Бутину поместили в одиночную камеру, где в ночное время каждые 15 минут включается свет, для того чтобы надзиратель «проверил безопасность» задержанной.

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