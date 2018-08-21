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Вучич надеется дважды встретиться с Путиным до декабря

Политика

В ноябре Сербия отмечает 100-летие победы в Первой мировой войне, по этому случаю запланированы торжества и военный парад

Вучич надеется дважды встретиться с Путиным до декабря
Иллюстрация: Kremlin.ru
Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Сербии Александром Вучичем

Белград, 21 августа 2018, 15:16 — REGNUM  Сербский президент Александр Вучич планирует дважды встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшие месяцы. Об этом он сообщил журналистам 21 августа на аэродроме «Батайница», где были представлены переданные Россией Сербии отремонтированные МиГ-29.

Так, Путина ждут в Белграде в ноябре. Сербские власти серьезно готовятся к этому мероприятию, пояснил он.

Кроме того, Вучич рассчитывает еще на одну встречу с президентом РФ до его поездки в Сербию. Представители обеих стран ведут переговоры о площадке для встречи — состоится ли она в Москве или в другом месте.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном визите Путина в Сербию в ноябре 2018 года Вучич сообщил в конце июля. В ноябре Сербия отмечает 100-летие победы в Первой мировой войне, по этому случаю запланированы торжества и военный парад.

Владимир Путин принимал Александра Вучича в Кремле 8 мая. Сербский лидер прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 73‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая Вучич прошел вместе с Путиным и израильским премьер-министром Беньямином Нетаньяху в шествии «Бессмертного полка».

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Российско-сербские отношения
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