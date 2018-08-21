В Петербурге депутат требует объявить войну стритрейсерам

Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM В Петербурге полицейских просят открыть специальную горячую линию, чтобы гражданам было куда пожаловаться на стритрейсеров. Такое обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву направил депутат городского Законодательного собрания Алексей Цивилев («Единая Россия»).

Кроме того, парламентарий считает необходимым повесить дополнительные видеокамеры на маршрутах, которые облюбовали уличные автогонщики. Он продублировал письмо и главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову.

Алексей Цивилев отмечает, что поведение стритрейсеров часто влечет за собой тяжкие последствия, угрожают жизни и здоровью людей.

«Среди последних громких инцидентов — гибель в июне 2018 года под машиной стритрейсера в Санкт-Петербурге старейшего педагога Мариинского театра Ольги Дмитриевны Искандеровой. В июне же на Кутузовском проспекте в Москве в результате ДТП с участием автогонщиков погибли четыре человека, включая самих стритрейсеров», — пишет депутат.

Он также добавляет, что жители окраин тоже недовольны ночными гонками, которые мешают им спать. Депутат предлагает определить телефон, по которому каждый житель сможет оперативно пожаловаться на стритрейсеров.

Цивилев также просит предоставить ему статистику по фиксации камерами видеонаблюдения случаев езды со скоростью свыше 120 км/ч в городах и свыше 140 км/ч на трассах за первое полугодие 2018 года, а также статистику вынесенных по ним решений.

Заметим, в Петербурге от стритрейсеров страдают не только пешеходы, но и велосипедисты. В ночь на 20 августа на набережной Фонтанки гонщики устроили «токийский дрифт», в результате чего уничтожили практически всю разметку, включая границы велодорожки — ее теперь совсем не видно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме РФ намерены ужесточить наказание для участников уличных гонок. За организацию уличных гонок может грозить штраф до 1 млн рублей и наказание до двух лет лишения свободы. Если же правонарушение совершено впервые, то нарушитель может отделаться штрафом в 50 тыс. рублей. Также предлагается увеличить штрафы для водителей, которые продолжают ездить после лишения прав.

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