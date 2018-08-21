Песков назвал голословными обвинения Microsoft в адрес России

Москва, , 15:15 — REGNUM Обвинения со стороны компании Microsoft в адрес России о вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах ничем не подтверждены. Об этом журналистам 21 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«О ком именно идёт речь? Что является доказательствами, на основании чего делаются выводы вот такой категории — мы не понимаем», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Дмитрий Песков добавил, что прозвучавшие в адрес России обвинения достаточно серьёзные и не могут звучать голословно.

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Microsoft проверит, как Россия «влияла на выборы» через рекламу

«Мы не знаем, о каких хакерах говорится, в чём заключается влияние на выборы», — сказал пресс-секретарь главы государства, отметив, что Вашингтон даёт обратные подтверждения, «что никакого влияния на выборы не было».

Напомним, ранее компания Microsoft заявила о якобы зафиксированных новых попытках хакеров, связанных с Россией, оказать влияние на промежуточные выборы в США, которые должны состояться 6 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, о беспокойстве Вашингтона в связи с возможным вмешательством других стран в промежуточные выборы в США в 2018 году заявлял и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. При этом он назвал четыре государства, которые, по его словам, демонстрируют подобные стремления — это Россия, Китай, Иран и КНДР. Болтон также отметил, что власти США принимают меры, чтобы не допустить этого.

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