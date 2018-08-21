В комитет Совфеда поступают предложения по пенсионной системе

Москва, , 15:09 — REGNUM В Совфед поступили предложения изменить Трудовой кодекс и прописать в нем гарантии рабочего места для лиц предпенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

Кроме того, рассказал глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, поступают предложения об институте наставничества.

Среди предложений — инициатива разделить реформу на два этапа и через пять лет вернутся к вопросу, обсудив практику.

«Есть блок предложений по учету региональных особенностей», — рассказал также Рязанский.

Среди «авторов» — Амурская область, Еврейский автономный округ, Чукотка.

«Мы запланировали на 17 сентября свои слушания, подведем итоги, направим свои предложения в профильный комитет», — резюмировал сенатор.

В Госдуме проходят парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы