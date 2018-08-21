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Миронов предложил создать в Госдуме рабочую группу по пенсионной реформе

Политика

Как при реновации

Москва, 21 августа 2018, 14:55 — REGNUM  Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил по итогам слушаний в Госдуме создать рабочую группу по пенсионной системе, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«Давайте создадим специальную рабочую группу, как при реновации», — предложил Миронов.

По его мнению, задача группы — «структурировать все предложения».

Ранее о необходимости создания рабочей группы заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем в комитет Госдумы по труду уже поступило более ста предложений к законопроекту, предполагающему повышение пенсионного возраста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме будет создана рабочая группа по пенсионной системе

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Пенсионная реформа
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